"Вашингтон" обыграл "Детройт" в матче НБА. Уэстбрук сделал 25-й трипл-дабл в сезоне

ТАСС, 18 апреля. "Вашингтон" обыграл "Детройт" со счетом 121:100 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком стал защитник победителей Брэдли Бил, набравший 37 очков. В составе "Детройта" по 19 очков набрали разыгрывающий Фрэнк Джексон и центровой Айзея Стюарт.

Защитник "Вашингтона" Расселл Уэстбрук сделал 25-й трипл-дабл в сезоне - 15 очков + 14 подборов + 11 передач. Это его четвертый сезон в карьере с 25 или более трипл-даблов, что является рекордом НБА. За карьеру Уэстбрук сделал 171 трипл-дабл, в истории лиги он уступает по этому показателю только Оскару Робертсону (181).

"Вашингтон", выигравший четвертую игру подряд, занимает 11-е место в Восточной конференции, одержав 23 победы в 56 матчах. "Детройт" расположился на последней, 15-й строчке с 17 победами в 57 встречах.

В другом матче дня "Бостон" дома обыграл "Голден Стэйт" со счетом 119:114, одержав шестую победу подряд. У хозяев форвард Джейсон Тейтум набрал 44 очка и сделал 10 подборов, у гостей 47 очков на счету защитника Стефена Карри.

Также в ночь на воскресенье "Лейкерс" в овертайме победил "Юту" (127:115), а "Чикаго" был сильнее "Кливленда" (106:96).