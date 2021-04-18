Овечкин признан третьей звездой дня в НХЛ

ТАСС, 18 апреля. Российский форвард "Вашингтона" Александр Овечкин стал третьей звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Россияне забросили пять шайб в матче НХЛ между "Вашингтоном" и "Филадельфией"

В гостевом матче против "Филадельфии" (6:3) Овечкин оформил дубль и отдал одну результативную передачу, доведя число голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 730. Еще одна шайба позволит россиянину сравняться с Марселем Дионном и выйти на пятое место в списке лучших снайперов в истории лиги. Наибольшее количество голов на счету канадца Уэйна Гретцки (894 гола в 1487 матчах). Всего в текущем сезоне у Овечкина 42 (24 гола + 18 передач) очка в 41 игре.

Второй звездой дня признан российский форвард "Нью-Йорк Рейнджерс" Павел Бучневич, он оформил хет-трик в домашнем матче против "Нью-Джерси" (6:3). 17 апреля Бучневичу исполнилось 26 лет, на его счету 40 очков (19+21) в сезоне.

Первой звездой стал нападающий "Сан-Хосе" Патрик Марло, повторивший рекорд Горди Хоу по количеству матчей в истории НХЛ. Гостевой матч с "Миннесотой" (5:2) стал для 41-летнего форварда 1767-м в лиге, результативными действиями он не сумел отметиться. Всего в НХЛ Марло набрал 1196 (566+630) очков.