Все участники шахматного турнира претендентов прибыли в Екатеринбург

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 апреля. /ТАСС/. Все шахматисты, участвующие в турнире претендентов, прибыли в Екатеринбург. Об этом сообщила управляющий директор Международной шахматной федерации (FIDE) Дана Рейзниеце-Озола на пресс-конференции, посвященной соревнованиям.

Турнир претендентов, приостановленный весной прошлого года из-за пандемии коронавируса, возобновится 19 апреля.

"На данный момент не только Максим [Вашье-Лаграв] прибыл, но и все остальные шахматисты на месте, готовы бороться за шахматную корону мира", - сказала она, уточнив, что сейчас все спортсмены проходят тестирование на коронавирус.

Лидер турнира француз Максим Вашье-Лаграв добавил, что он прилетел в Екатеринбург одним из первых и уже успел осмотреть город, новый игровой зал и отель "Хаятт", в котором проживают спортсмены.

Участники провели все партии первого круга. В турнирной таблице лидерство делят россиянин Ян Непомнящий и француз Максим Вашье-Лаграв (по 4,5 очка), далее идут россиянин Александр Грищук, нидерландец Аниш Гири, американец Фабиано Каруана, китаец Ван Хао (по 3,5), россиянин Кирилл Алексеенко и китаец Дин Лижэнь (по 2,5).