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Евро-2020

СМИ: Санкт-Петербург может получить дополнительные матчи Евро-2020

УЕФА может перенести четыре игры из Дублина, решение будет принято 19 апреля
Стадион "Санкт-Петербург" Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Стадион "Санкт-Петербург"
© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАСС, 18 апреля. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может перенести матчи чемпионата Европы из Дублина в Санкт-Петербург. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Daily Mail.

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По информации газеты, ирландское правительство не может гарантировать допуск болельщиков на четыре игры, которые должны состояться в Ирландии. Исполком УЕФА состоится 19 апреля, на котором будет принято окончательное решение.

Ранее оргкомитет российской части Евро принял решение, согласно которому стадион в Петербурге на матчах турнира можно будет заполнять на 50%.

Матчи чемпионата Европы пройдут в 12 европейских городах с 11 июня по 11 июля 2021 года. В Санкт-Петербурге состоятся игры Бельгия - Россия (12 июня), Финляндия - Россия (16 июня), Финляндия - Бельгия (21 июня), а также один из матчей 1/4 финала 2 июля. В Дублине планируется проведение матчей Польша - Словакия (14 июня), Швеция - Словакия (18 июня), Швеция - Польша (23 июня) и один из матчей 1/8 финала 29 июня.

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