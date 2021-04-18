Совет FIDE пройдет в Екатеринбурге во время турнира претендентов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 апреля. /ТАСС/. Совет Международной шахматной федерации (FIDE) состоится в Екатеринбурге во время проведения турнира претендентов. Впервые совет пройдет в онлайн- и офлайн-формате одновременно, сообщила управляющий директор FIDE Дана Рейзниеце-Озола на пресс-конференции, посвященной турниру.

"Параллельно турниру претендентов в Екатеринбурге будет проводиться и совет FIDE. Впервые мы будем пробовать проводить его в гибридном формате. В скорейшем времени уже прибудет наш президент FIDE Аркадий Владимирович Дворкович, и часть коллег будет находиться здесь, а часть будет в удаленном формате", - сказала она.

Турнир претендентов, приостановленный весной прошлого года из-за пандемии коронавируса, возобновится 19 апреля.