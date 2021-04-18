Бологан: интерес к шахматным секциям вырос после выхода сериала "Ход королевы"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 апреля. /ТАСС/. Больше детей стали записываться в секции шахмат после выхода сериала "Ход королевы" в 2020 году. Об этом сообщил исполнительный директор Международной шахматной федерации (FIDE) Виктор Бологан на пресс-конференции, посвященной международному турниру претендентов, который возобновится в понедельник в Екатеринбурге.
"2020 год был долгим, тяжелым годом, но, как ни странно, для шахмат этот год был очень и очень успешным, особенно для Международной федерации шахмат. Мы все с удовольствием смотрели фильм Queen's Gambit (мини-сериал "Ход королевы" - прим. ТАСС), который резко популяризировал шахматы. Дети, особенно девочки, потянулись в шахматные секции", - сказал он.
Бологан уточнил, что прошлый год был успешным, так как шахматы - это единственный вид спорта, даже официальные соревнования по которому можно проводить в онлайн-формате.
"Ход королевы" - американский драматический мини-сериал, основанный на одноименном романе Уолтера Тевиса. Премьера на Netflix состоялась 23 октября 2020 года.