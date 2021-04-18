Федор Емельяненко планирует провести бой в России осенью

МОСКВА, 18 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко планирует провести следующий бой осенью в России. Об этом он сообщил ТАСС.

"Да, мы поговорили со Скоттом (Кокером, президентом организации Bellator - прим. ТАСС), - сказал Емельяненко. - У Bellator есть планы провести соревнования в России. Планируется турнир со зрителями".

Как ранее заявил Кокер, Емельяненко планирует завершить карьеру через два боя.

Емельяненко 44 года, он является четырехкратным чемпионом мира по смешанным боевым искусствам в тяжелом весе по версии Pride FC, двукратным - по версиям Rings и WAMMA, четырехкратным чемпионом мира и девятикратным чемпионом России по боевому самбо. Россиянин провел последний поединок в декабре 2019 года, нокаутировав американца Куинтона Джексона на турнире Bellator в Японии. Всего на счету Емельяненко 39 побед и шесть поражений, еще один бой был признан несостоявшимся.