Разработчик "Спутника V" прислал РУСАДА состав вакцины, в котором нет запрещенных веществ

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи в ответ на запрос Российского антидопингового агентства (РУСАДА) представил документ о составе вакцины "Спутник V", в котором нет ни одного запрещенного вещества. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе РУСАДА.

WADA не против использования "Спутника V", но отправило в РУСАДА запрос о вакцине

Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сообщило ТАСС, что не видит препятствий для вакцинации спортсменов "Спутником V" с целью защиты от коронавируса. В то же время Всемирное антидопинговое агентство попросило РУСАДА связаться с производителем вакцины для выяснения ее точного состава и свойств, а также получения любой дополнительной информации. В WADA также уточнили, что взаимодействуют с производителями и других вакцин.

"РУСАДА получило ответ на свой запрос из центра Гамалеи. Нам предоставлен документ с составом вакцины, подтверждающий, что ни один из ее компонентов не имеет никакого отношения к запрещенным Всемирным антидопинговым агентством препаратам", - заметил собеседник ТАСС.

Россия 11 августа 2020 года первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, она получила название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ и прошел клинические испытания в июне-июле.

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил в пятницу журналистам, что вакцинация не является обязательным условием для участия в Олимпиаде в Токио, но ОКР советует спортсменам ее пройти.