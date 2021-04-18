Гимнастки Аверины завоевали три золота из четырех в последний день этапа Кубка мира

ТАСС, 18 апреля. Россиянки Арина и Дина Аверины выиграли три золотые медали из четырех в заключительный день этапа Кубка мира по художественной гимнастике в Ташкенте. Арина была лучшей в упражнениях с мячом и булавами, Дина победила в упражнениях с обручем.

Этап Кубка мира в Ташкенте проходит с 16 по 18 апреля. В первые два дня разыгрывались медали в личном и групповом многоборье. В воскресенье определялись победительницы в отдельных упражнениях.

В упражнениях с обручем Дина Аверина победила с результатом 27,75 балла, второй была итальянка София Рафаэлли (25,40), третьей - представительница Белоруссии Анастасия Салос (24,70). Арина Аверина в этом виде заняла четвертое место (23,95).

В упражнениях с мячом Арина Аверина первенствовала с результатом 28,40, второе место заняла Дина Аверина (28,15), третьей стала гимнастка из Белоруссии Алина Горносько (25,10). В булавах Арина Аверина набрала 28,65 баллов, серебро досталось Дине Авериной (28,15), бронза - Горносько (26,55).

Лучше всех с лентой справилась Горносько (22,75), второе место заняла Рафаэлли (22,10), третье - Дина Аверина (21,50).

В субботу лучший результат в многоборье показала Дина Аверина, второе место заняла Арина Аверина, бронза досталась Салос.