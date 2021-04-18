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КХЛ

Вратарь "Металлурга" Кошечкин продлит контракт с хоккейным клубом на один год

Стороны достигли принципиальной договоренности о подписании соглашения
Василий Кошечкин Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Василий Кошечкин
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ТАСС, 18 апреля. Вратарь Василий Кочешкин продлит на один год нынешнее соглашение с магнитогорским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Металлург". Об этом сообщил агент игрока Сергей Паремузов, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

"Мы достигли принципиальной договоренности о подписании контракта, осталось уладить лишь несколько небольших нюансов. Василий остается в Магнитогорске", - сказал Паремузов.

Кошечкину 37 лет, в нынешнем сезоне он принял участие в 36 матчах регулярного чемпионата и плей-офф, в которых одержал 15 побед. Он является чемпионом мира (2009) и Олимпийских игр (2018), а также серебряным (2010) и бронзовым (2007) призером мировых первенств, двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016) в составе "Металлурга".

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