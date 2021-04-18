"Спартак" не сможет увеличить квоту для зрителей на матч против ЦСКА

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" не сможет увеличить квоту для зрителей на домашний матч 27-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА, так как в Роспотребнадзоре сообщили о необходимости сохранения ограничительных мер. Об этом ТАСС сообщил глава департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов.

8 апреля "Спартак" на официальном сайте сообщил, что все билеты на игру проданы. Клуб обратился в Роспотребнадзор с просьбой об увеличении квоты.

"Мы получили ответ от Роспотребнадзора, в котором нам сообщили о необходимости сохранения ограничительных мер. Матч разрешено посетить не более 50% болельщиков с учетом социальной дистанции. В нашем случае - это чуть более 20%. К сожалению, в связи с письмом от Роспотребнадзора клуб не сможет выпустить больше билетов в продажу", - сказал Фетисов.

Встреча состоится 25 апреля на "Открытие-Арене" и начнется в 16:30 мск. "Спартак" с 47 очками после 25 игр занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 46 очками располагается на пятой строчке.