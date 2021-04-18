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Турнир претендентов по шахматам

Совет FIDE пройдет в Екатеринбурге 19 апреля

Впервые мероприятие пройдет в онлайн- и офлайн-формате одновременно

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Совет Международной шахматной федерации (FIDE) пройдет в Екатеринбурге в понедельник. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе FIDE.

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Ранее управляющий директор FIDE Дана Рейзниеце-Озола рассказала, что совет организации пройдет во время второго круга турнира претендентов. Соревнования, приостановленные весной прошлого года из-за пандемии коронавируса, возобновятся 19 апреля.

"Совет FIDE пройдет в Екатеринбурге, завтра", - отметили в пресс-службе.

Впервые совет пройдет в онлайн- и офлайн-формате одновременно.

Участники провели все партии первого круга. В турнирной таблице лидерство делят россиянин Ян Непомнящий и француз Максим Вашье-Лаграв (по 4,5 очка), далее идут россиянин Александр Грищук, нидерландец Аниш Гири, американец Фабиано Каруана, китаец Ван Хао (по 3,5), россиянин Кирилл Алексеенко и китаец Дин Лижэнь (по 2,5).

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