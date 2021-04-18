Комитет по этике рассмотрит высказывание Чорлуки, если поступит заявление от РПЛ или РФС

Хорватский защитник в субботу после победы "Локомотива" над "Ростовом" в матче 26-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 4:1 опубликовал в сториз в "Инстаграм" свою фотографию с кружкой пива в руках, предложив контрольно-дисциплинарному комитету Российcкого футбольного союза (КДК РФС) "расслабиться и выпить пива".

"Конечно, мы будем разбирать это дело, если руководство лиги или РФС направит нам соответствующее заявление. Наш комитет всегда за то, чтобы этические нормы соблюдались на самом высшем уровне. Пока очень сложно сказать [что ему может грозить], это решают только члены комитета, это всегда непредсказуемо и зависит от самого провинившегося, от его высказывания, раскаяния и подобных вещей", - сказал Андреев.

13 апреля КДК дисквалифицировал вратаря железнодорожников Гилерме за поведение в матче 25-го тура чемпионата России против "Спартака" (2:0). Футболист показал неприличный жест в адрес трибуны в ответ на оскорбления со стороны болельщиков. 16 апреля КДК наказал "Локомотив" одним домашним матчем на нейтральном поле из-за того, что начальник команды Станислав Сухина посещал судейскую до и после игры с красно-белыми.