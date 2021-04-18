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Футбол в России

Дюпин: с внедрением VAR в "Рубине" стали уделять пенальти больше внимания на тренировках

В воскресенье вратарь казанского клуба отразил 11-метровый удар в матче чемпионата России против "Урала"
Юрий Дюпин Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Юрий Дюпин
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 18 апреля. Казанский футбольный клуб "Рубин" стал уделять больше внимания отработке пенальти на тренировках после внедрения системы видеоассистента рефери (VAR) в чемпионате России. Об этом журналистам сообщил вратарь "Рубина" Юрий Дюпин.

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В воскресенье "Рубин" обыграл "Урал" со счетом 1:0 в гостевом матче 26-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). На 82-й минуте Дюпин отразил пенальти в исполнении нападающего "Урала" Андрея Панюкова.

"Разбираем соперников, отрабатываем на тренировках удары с пенальти. С приходом VAR стало больше пенальти, поэтому этому элементу на тренировках уделяется больше внимания, чем раньше", - сказал Дюпин.

Дюпину 33 года, он выступает за "Рубин" с июля 2019 года. В нынешнем сезоне российский голкипер провел 23 матча, пропустив 25 мячей и сыграв восемь раз "на ноль". "Рубин" с 46 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

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