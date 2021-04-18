Президент "Урала" считает, что Панюков не должен был исполнять пенальти в игре с "Рубином"

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Нападающий екатеринбургского футбольного клуба "Урал" Андрей Панюков не должен был исполнять пенальти в матче 26-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против казанского "Рубина", потому что он недавно вышел на замену. Такое мнение ТАСС высказал президент "Урала" Григорий Иванов.

В воскресенье "Урал" дома проиграл "Рубину" со счетом 0:1. На 82-й минуте полузащитник "Рубина" Денис Макаров получил вторую желтую карточку за нарушение правил в своей штрафной, но нападающий хозяев Андрей Панюков не реализовал пенальти.

"Удачи, как говорится, не хватило, забей пенальти, еще удалили игрока у соперника, у нас было бы преимущество, но не повезло, - сказал Иванов. - Я считаю, что Андрей [Панюков] не должен был бить пенальти, потому что он недавно вышел на замену, как следует еще не вошел в игру, не разогрелся, но ничего страшного не произошло, проиграли, но при хорошей игре. Мы очень много играем хорошо, но не получается, командой доволен, проявили характер".

Панюкову 26 лет, он выступает за "Урал" с июля 2019 года. В нынешнем сезоне форвард провел 17 матчей, в которых забил три мяча и отдал две голевые передачи. "Урал" с 30 очками после 26 игр занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.