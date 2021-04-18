Хоккеист Мирошниченко сможет принять участие в юниорском чемпионате мира

ТАСС, 18 апреля. Нападающий юниорской сборной России по хоккею Иван Мирошниченко сможет принять участие в чемпионате мира, который пройдет в США. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Спортсмен получил специальное разрешение на однократный въезд на территорию США сроком на 30 дней для участия в турнире. В пятницу Мирошниченко в интервью порталу "Чемпионат" рассказал, что власти США отказали ему в выдаче визы без объяснения причин.

"Мы проделали большую работу, чтобы Мирошниченко смог принять участие в юниорском чемпионате мира, - рассказал журналистам глава штаба сборной, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг. - Были в постоянном контакте с Международной федерацией хоккея (IIHF) и Американской ассоциацией хоккея (USA Hockey), очень многое решили наши хорошие отношения с этой организацией. Наши партнеры приложили очень большие усилия, чтобы Мирошниченко смог попасть на территорию США. Мы очень благодарны USA Hockey, Олимпийскому комитету США, IIHF и лично ее президенту Рене Фазелю за помощь".

Юниорский чемпионат мира пройдет во Фриско и Плэйно (штат Техас) с 26 апреля по 6 мая. В группе B, где предстоит сыграть россиянам, также выступят сборные США, Чехии, Финляндии и Германии.