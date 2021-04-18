Российские гимнасты поддержали травмировавшегося перед чемпионатом Европы Далалояна

ТАСС, 18 апреля. Российские гимнасты вышли на тренировку перед стартом чемпионата Европы в футболках со словами поддержки для травмированного Артура Далалояна. Об этом сообщает пресс-служба Федерации спортивной гимнастики России.

В пятницу старший тренер сборной России Валентина Родионенко сообщила ТАСС, что Далалояну диагностировали надрыв ахиллова сухожилия. Российский гимнаст успешно перенес операцию, период восстановления составит три месяца.

Кирилл Прокопьев, Давид Белявский, Александр Карцев и Никита Нагорный сфотографировались в футболках с фотографией Далалояна и надписью "Команда ждет тебя!".