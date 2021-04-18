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Летние олимпийские виды спорта

Российский женский ватерпольный клуб выиграл второй по силе международный турнир в Европе

"Кинеф-Сургутнефтегаз" стал победителем "Финала четырех" Кубка LEN

ТАСС, 18 апреля. Российский клуб "Кинеф-Сургутнефтегаз", базирующийся в Ленинградской области, стал победителем женского Кубка Европейской лиги плавания (LEN) по водному поло.

В решающей встрече "Финала четырех" российские ватерполистки обыграли со счетом 10:8 испанский клуб "Матаро". В матче за третье место испанский "Сабаделл" победил итальянскую "Рому".

Кубок LEN проводится с 1999 года и является вторым по силе международным турниром в Европе после Евролиги. "Кинеф-Сургутнефтегаз" впервые стал обладателем данного трофея, в 2017 и 2018 годах команда выигрывала Евролигу.

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Летние олимпийские виды спорта
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