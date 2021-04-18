Чемпион мира по фехтованию Ибрагимов планирует привиться от коронавируса

ТАСС, 18 апреля. Российский саблист Камиль Ибрагимов планирует сделать прививку от коронавируса. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия-24".

"Я буду прививаться 100%, но я не болел. У меня вся семья, все родные, вся команда переболела, а я как последний из могикан не болею, нет антител, и страдаю, на карантине постоянно сижу. С самым крепким здоровьем больше всех торчу на карантине", - сказал 27-летний спортсмен.

Ибрагимов по два раза завоевывал в командных соревнованиях золотые медали чемпионатов мира и Европы. На Универсиаде 2013 года в Казани стал победителем в индивидуальном и командном первенствах.