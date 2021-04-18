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Футбол в Италии

"Аталанта" обыграла "Ювентус" благодаря голу в концовке. Миранчук остался в запасе

Команда из Бергамо обогнала туринцев в таблице чемпионата Италии
Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала и защитник "Аталанты" Берат Джимсити EPA-EFE/PAOLO MAGNI
Описание
Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала и защитник "Аталанты" Берат Джимсити
© EPA-EFE/PAOLO MAGNI

ТАСС, 18 апреля. "Аталанта" обыграла на своем поле "Ювентус" со счетом 1:0 в матче 31-го тура чемпионата Италии по футболу.

Единственный гол забил вышедший на замену украинский полузащитник Руслан Малиновский (87-я минута). Российский футболист "Аталанты" Алексей Миранчук остался на скамейке запасных. Миранчук провел за команду 25 матчей во всех турнирах, в которых забил пять мячей и отдал одну результативную передачу.

"Аталанта" опередила "Ювентус" в турнирной таблице и теперь занимает третье место с 64 очками в 31 матче. Туринцы идут следом, набрав 62 очка. В следующем туре "Аталанта" сыграет 22 апреля на выезде с "Ромой", "Ювентус" днем ранее примет "Парму".

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