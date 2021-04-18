Россиянин Игольников завоевал бронзу на чемпионате Европы по дзюдо

ЛИССАБОН, 18 апреля. /ТАСС/. Россиянин Михаил Игольников завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 90 кг на чемпионате Европы по дзюдо. Соревнования проходят в Лиссабоне.

В схватке за бронзу Игольников одержал победу над сербом Неманьей Майдовым. Обладателем еще одной бронзовой награды стал венгр Кристиан Тот.

Победителем стал грузин Лаша Бекаури, в финале одолевший соотечественника Беку Гвиниашвили.

Игольников является бронзовым призером чемпионата мира в командном первенстве, двукратным чемпионом Европы.

Чемпионат Европы проходит в Лиссабоне с 16 по 18 апреля.