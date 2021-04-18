УЕФА и национальные федерации заявили, что исключат участников европейской Суперлиги

ТАСС, 18 апреля. Двенадцать европейских топ-клубов, которые планируют в ближайшие часы объявить о создании европейской Суперлиги, будут исключены из состава участников национальных турниров, а также соревнований под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом говорится в совместном заявлении УЕФА и национальных федераций.

Заявление составлено УЕФА, а также руководством национальных футбольных федераций Англии, Испании и Италии и чемпионатов этих стран. Ранее журналист радио RMC Sport Мохамед Бухафси сообщил, что 12 клубов, среди которых минимум три испанских, три итальянских и один английский, в ближайшее время объявят о создании европейской Суперлиги в ответ на реформу Лиги чемпионов.

"Если это произойдет, мы хотим повторить, что мы - УЕФА, английская, испанская и итальянская футбольные ассоциации и чемпионаты этих стран - будем едины в наших усилиях по предотвращению этого циничного проекта, основанного на личных интересах нескольких клубов в то время, когда обществу нужна солидарность больше, чем когда-либо, - говорится в заявлении. - Мы рассмотрим все доступные нам меры на всех уровнях, как судебном, так и спортивном, чтобы этого не произошло. В основе футбола лежат открытые соревнования и спортивный принцип, другого варианта быть не может".

УЕФА также выразил благодарность клубам, отказавшимся участвовать в новом проекте, "особенно командам из Франции и Германии".

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) выступила против создания нового турнира, анонсировав в том числе возможный запрет на участие в матчах национальных сборных для футболистов клубов Суперлиги.

До этого Sky Sports сообщил об организации "Ливерпулем", "Манчестер Юнайтед" и другими европейскими топ-клубами нового международного клубного турнира, который получит название "Европейская премьер-лига". Ожидается, что в турнире смогут участвовать до 18 команд, матчи будут проходить параллельно национальным и европейским турнирам по круговой системе. Планируется, что первый сезон турнира начнется не раньше 2022 года, победитель будет определяться в играх плей-офф.

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