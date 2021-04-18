Аршавин: после чемпионата мира по футболу в сборной России не появилось новых героев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 апреля. /ТАСС/. Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин считает, что после чемпионата мира по футболу 2018 года в российской национальной команде не появилось новых героев. Такое мнение он высказал в воскресенье на встрече с волонтерами в Петербурге.

"Там все старые герои, там новых не появилось", - сказал Аршавин, отвечая на вопрос, у кого из игроков есть потенциал стать таким же героем после Евро-2020, каким стал Артем Дзюба после мирового первенства.

"Все те же, у них такие же шансы, как и на чемпионате мира. Все равно Дзюба, мне кажется, остается главной звездой и игроком чемпионата мира. Но если мы назовем Головина, его и так знают в Европе. Пока новых имен с момента чемпионата мира не появилось в нашей сборной", - добавил Аршавин.

В 2018 году Россия впервые в истории приняла чемпионат мира по футболу. Сборная России сумела дойти до четвертьфинала турнира, в котором уступила хорватским футболистам в серии пенальти.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах, он был перенесен на год из-за пандемии коронавируса.