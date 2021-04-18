Аршавин: "Зенит" станет более узнаваемым в мире после матчей Евро в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 апреля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Зенит" станет более узнаваемым в мире после матчей чемпионата Европы, которые пройдут в Санкт-Петербурге. Такое мнение в воскресенье на встрече с волонтерами первенства выразил бывший игрок "Зенита" и экс-капитан российской сборной Андрей Аршавин.

"Туристы будут видеть бренд "Зенита". Плюс, когда они увидят, что Санкт-Петербург такой красивый город, у них может быть идея потом возникнет: "Не поехать ли нам в Санкт-Петербург? Давай поедем, а там еще и футбол, команда играет "Зенит". И также придут на стадион, расскажут своим друзьям и так далее", - сказал Аршавин.

В августе 2020 года "Зенит" объявил о назначении Аршавина на должность директора департамента развития молодежного футбола.

"Конечно, все эти турниры большие, они рекламируют не только страну, но и то, что находится внутри города. А "Зенит" - это неотъемлемая часть Санкт Петербурга, естественно, что по идее бренд должен стать более узнаваемым [в мире]", - добавил Аршавин.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах, он был перенесен на год из-за пандемии коронавируса. В Петербурге состоятся три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов турнира.