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Футбол в России

Гендиректор "Сочи": возвращение тренера Федотова отчасти повлияло на игру с ЦСКА

Главный тренер сочинского клуба пропустил несколько матчей из-за болезни

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Возвращение на скамейку главного тренера "Сочи" Владимира Федотова могло позитивно повлиять на игру команды в матче с ЦСКА. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко.

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"Сочи" в 26-м туре Тинькофф - Российской премьер-лиги выиграл у ЦСКА дома со счетом 2:1.

"Возможно, да, отчасти придало уверенности, - ответил Федотов на вопрос о возвращении тренера. - Но и в предыдущих матчах мы играли с достаточным преимуществом. Здесь, конечно, благодаря [Игорю] Акинфееву мы не забили много".

Рубашко отметил, что команда набрала ход, обретая вкус побед. "Желание выиграть в каждом матче", - подчеркнул он.

В следующем туре "Сочи" на выезде сыграет с "Уфой" 25 апреля.

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