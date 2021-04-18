Федерер сообщил, что примет участие в Roland Garros

ТАСС, 18 апреля. Швейцарский теннисист Роджер Федерер вернется к игре в мае ради дальнейшего участия в Открытом чемпионате Франции. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Счастлив сообщить, что приму участие в турнирах в Женеве и Париже. До этого времени я планирую продолжить тренироваться", - написал Федерер.

Швейцарец пропустил более года из-за травм, после чего вернулся на корт в марте и дошел до четвертьфинала турнира в Дохе, но затем вновь приостановил участие в соревнованиях.

Турнир в Женеве пройдет с 16 по 22 мая, Открытый чемпионат Франции (Roland Garros), один из турниров серии Большого шлема, - с 30 мая по 13 июня.

Федереру 39 лет, он занимает седьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Швейцарец завоевал 103 титула под эгидой организации и имеет 20 побед на турнирах серии Большого шлема.