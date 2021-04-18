"Монако" разгромил "Бордо" в чемпионате Франции. Головин отыграл 66 минут

ТАСС, 18 апреля. "Монако" обыграл на выезде со счетом 3:0 "Бордо" в матче 33-го тура чемпионата Франции по футболу.

Голы забили Кевин Фолланд (29-я минута), Желсон Мартинш (47) и Стефан Йоветич (90). Полузащитник "Бордо" Том Лаку получил на 78-й минуте вторую желтую карточку и был удален с поля.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменен на 66-й минуте, не отметившись голевыми действиями. Всего в текущем сезоне на счету россиянина 19 матчей, в которых он забил четыре мяча и отдал восемь результативных передач.

"Монако" одержал четвертую победу кряду и занимает третье место в турнирной таблице, набрав в 33 турах 68 очков. Лидирует "Лилль" (70), вторым идет ПСЖ (69). "Бордо" с 36 очками располагается на 16-м месте.

В следующем туре команда Нико Ковача сыграет 25 апреля в гостях с "Анже". "Бордо" в тот же день встретится на выезде с "Лорьяном".