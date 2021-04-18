Российские дзюдоисты завоевали семь медалей на чемпионате Европы

ЛИССАБОН, 18 апреля. /ТАСС/. Россияне завоевали одну золотую, одну серебряную и пять бронзовых медалей на чемпионате Европы по дзюдо, который завершился в воскресенье в Лиссабоне.

В заключительный соревновательный день единственную победу российской команде принес Инал Тасоев (весовая категория свыше 100 кг). Еще одну медаль в воскресенье завоевал Михаил Игольников (до 90 кг), выигравший бронзу.

Серебряную медаль завоевала Дарья Давыдова (до 63 кг), бронзовые награды у Яго Абуладзе (до 60 кг), Мусы Могушкова (до 73 кг), Сабины Гильязовой (до 48 кг) и Мадины Таймазовой (до 70 кг).

Первое место в медальном зачете заняла сборная Косова (2 золотые, 1 бронзовая), второе место у команды Турции (2-0-0), третье - у сборной Франции (1-3-4). Россияне стали шестыми.