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Чемпионат Европы по дзюдо

Российские дзюдоисты завоевали семь медалей на чемпионате Европы

Единственное золото на счету Инала Тасоева, победившего в весе до 100 кг
Дарья Давыдова и олимпийская чемпионка Тина Трстеняк из Словении EPA-EFE/NUNO VEIGA
Описание
Дарья Давыдова и олимпийская чемпионка Тина Трстеняк из Словении
© EPA-EFE/NUNO VEIGA

ЛИССАБОН, 18 апреля. /ТАСС/. Россияне завоевали одну золотую, одну серебряную и пять бронзовых медалей на чемпионате Европы по дзюдо, который завершился в воскресенье в Лиссабоне.

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В заключительный соревновательный день единственную победу российской команде принес Инал Тасоев (весовая категория свыше 100 кг). Еще одну медаль в воскресенье завоевал Михаил Игольников (до 90 кг), выигравший бронзу.

Серебряную медаль завоевала Дарья Давыдова (до 63 кг), бронзовые награды у Яго Абуладзе (до 60 кг), Мусы Могушкова (до 73 кг), Сабины Гильязовой (до 48 кг) и Мадины Таймазовой (до 70 кг).

Первое место в медальном зачете заняла сборная Косова (2 золотые, 1 бронзовая), второе место у команды Турции (2-0-0), третье - у сборной Франции (1-3-4). Россияне стали шестыми.

Теги
Чемпионат Европы по дзюдо
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