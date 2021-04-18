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Баскетбольные еврокубки

Баскетболистки УГМК третий раз подряд выиграли Евролигу

В финале команда из Екатеринбурга обыграла испанскую "Авениду" со счетом 78:68
Баскетболистка УГМК Брианна Стюарт (в центре) EPA-EFE/ERDEM SAHIN
Описание
Баскетболистка УГМК Брианна Стюарт (в центре)
© EPA-EFE/ERDEM SAHIN

ТАСС, 18 апреля. Российский баскетбольный клуб УГМК из Екатеринбурга стал победителем женской Евролиги сезона-2020/21. В финальном матче россиянки обыграли испанскую "Авениду" со счетом 78:68.

"Финал четырех" прошел в Стамбуле. Ранее турецкий "Фенербахче" со счетом 64:58 обыграл в матче за третье место венгерский "Шопрон".

УГМК в шестой раз стал победителем Евролиги (2003, 2013, 2016, 2018, 2019, 2021) - самого престижного европейского клубного турнира. Чаще турнир выигрывала лишь латвийская "Даугава" (18 раз). Также на счету УГМК четыре победы в Суперкубке Европы, 14 побед в чемпионате России и девять - в кубке страны.

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