Хартли: "Авангард" в первом матче финала Кубка Гагарина показал почти идеальный хоккей

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Омский "Авангард" показал близкую к идеальной игру в первом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с ЦСКА. Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер "Авангарда" Боб Хартли.

Встреча в Москве завершилась победой "Авангарда" со счетом 4:1.

"Сложно было ожидать более лучшую игру, чем сегодня. После победы в прошлой серии у нас оставалось всего несколько дней, чтобы перестроиться, но ребята смогли это сделать. Понимаю, что идеального хоккея не бывает, но сегодня он был близок к тому, чтобы таковым называться. Заслуженная победа, очень рады, что сегодня удалось ее одержать", - отметил Хартли.

Второй матч финальной серии до четырех побед состоится 20 апреля в Москве.