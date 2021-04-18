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КХЛ

Хартли: "Авангард" в первом матче финала Кубка Гагарина показал почти идеальный хоккей

Омский клуб победил в гостях ЦСКА со счетом 4:1
Главный тренер "Авангарда" Боб Хартли Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Главный тренер "Авангарда" Боб Хартли
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Омский "Авангард" показал близкую к идеальной игру в первом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с ЦСКА. Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер "Авангарда" Боб Хартли.

Встреча в Москве завершилась победой "Авангарда" со счетом 4:1.

"Сложно было ожидать более лучшую игру, чем сегодня. После победы в прошлой серии у нас оставалось всего несколько дней, чтобы перестроиться, но ребята смогли это сделать. Понимаю, что идеального хоккея не бывает, но сегодня он был близок к тому, чтобы таковым называться. Заслуженная победа, очень рады, что сегодня удалось ее одержать", - отметил Хартли.

Второй матч финальной серии до четырех побед состоится 20 апреля в Москве.

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