"Аякс" в 20-й раз выиграл Кубок Нидерландов по футболу

ТАСС, 18 апреля. Амстердамский "Аякс" обыграл со счетом 2:1 "Витесс" в финале Кубка Нидерландов по футболу. Встреча прошла в Роттердаме.

В составе "Аякса" отличились Райан Гравенберх (20-я минута) и Давид Нерес (90+2), у проигравших гол забил Лои Опенда (30). На 86-й минуте был удален защитник "Витесса" Якоб Расмуссен.

"Аякс" в 20-й раз стал обладателем трофея и является рекордсменом по данному показателю. Также в активе команды 34 победы в чемпионате Нидерландов и девять в суперкубке страны. На международной арене клуб четыре раза выиграл Лигу чемпионов, по разу Кубок обладателей кубков, Кубок УЕФА и дважды Суперкубок УЕФА.

"Витесс" завоевывал кубок страны в сезоне-2016/17. Всего прошедший финал стал для команды пятым в истории. С марта 2018 года по ноябрь 2019 года клуб возглавлял российский специалист Леонид Слуцкий, ныне тренирующий казанский "Рубин".