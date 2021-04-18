Теннисист Рублев назвал текущий сезон лучшим в своей карьере

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Российский теннисист Андрей Рублев считает, что в нынешнем сезоне показывает свою лучшую игру. Об этом он рассказал журналистам.

Рублев в воскресенье проиграл греку Стефаносу Циципасу в финале турнира серии "Мастерс" Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Монте-Карло со счетом 3:6, 3:6.

"Пока что я играю свой лучший сезон. Играю во всех турнирах стабильно. Посмотрим, как будет все складываться дальше", - сказал Рублев.

В 1/4 финала россиянин обыграл титулованного испанца Рафаэля Надаля. "Победа над Надалем на этом турнире - это что-то нужное сейчас для моей карьеры, чтобы оставаться мотивированным. Она показывает, что я на правильном пути".

Рублеву 23 года, он занимает восьмое место в рейтинге ATP, в его активе восемь титулов под эгидой организации. Он четырежды доходил до четвертьфинала на турнирах серии Большого шлема - на Открытых чемпионатах США (2017, 2020), Франции (2020) и Австралии (2021). Россиянин впервые играл в финале турнира серии "Мастерс".