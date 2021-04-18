Кириленко признался, что хотел бы увидеть матч между УГМК и чемпионом WNBA

МОСКВА, 18 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко выразил желание увидеть матч между УГМК и чемпионом Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA). Об этом он рассказал ТАСС.

В воскресенье УГМК стал шестикратным чемпионом Евролиги, победив в "Финале четырех" испанскую "Авениду" со счетом 78:68.

"Поздравления УГМК. В очередной раз доказательство того, что это лучший клуб в Европе. И, наверное, в мире. Как минимум один из лучших в мире. Я бы хотел увидеть спарринг УГМК с чемпионом WNBA", - сказал Кириленко.