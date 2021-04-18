"Валенсия" сыграла вничью с "Бетисом". Черышев провел на поле 68 минут

ТАСС, 18 апреля. "Валенсия" сыграла вничью со счетом 2:2 с "Бетисом" в гостевом матче 33-го тура чемпионата Испании по футболу.

У "Бетиса" голы забили Набиль Фекир (12-я минута) и Серхио Каналес (42). В составе гостей мячи на счету Гонсало Гедеша (22) и Карлоса Солера (61).

Российский полузащитник "Валенсии" Денис Черышев вышел в стартовом составе и был заменен на 68-й минуте. Полузащитник восстановился от травмы и провел третий матч, выйдя в основе во второй встрече кряду. Всего на счету 30-летнего полузащитника в текущем сезоне 16 матчей и две голевые передачи.

"Валенсия" с 35 очками в 31 матче занимает 14-е место таблицы чемпионата, "Бетис" набрал 48 очков и идет пятым. В следующем туре "Валенсия" 21 апреля сыграет в гостях с "Осасуной", "Бетис" в тот же день примет "Атлетик" из Бильбао.