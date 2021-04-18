"Вашингтон" проиграл "Бостону" в матче НХЛ. Орлов и Кузнецов сделали по передаче

У победителей дублями отметились Патрис Бержерон (13-я и 38-я минуты), Давид Крейчи (14, 37) и Брэд Маршанд (27, 59). В составе "Вашингтона" два гола в активе Ти Джея Оши (20, 24), еще одну шайбу забросил Энтони Манта (25).

Хоккеисты столичного клуба Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов записали на свой счет по голевой передаче. Теперь в активе Кузнецова 25 (8 голов + 17 передач) очков в 36 матчах. Орлов, который будучи защитником отличается результативными действиями в пяти матчах подряд, набрал 15 (7+8) очков в 41 встрече.

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин очков не набрал. 35-летнему игроку необходимо забросить одну шайбу, чтобы выйти на пятое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Всего на счету россиянина 730 заброшенных шайб, еще один гол позволит ему сравняться с Марселем Дионном.

"Вашингтон" продолжает лидировать в таблице Восточного дивизиона с 62 очками в 46 матчах. "Бостон" идет четвертым, набрав 56 очков в 43 играх.

В следующем матче столичный клуб 23 апреля сыграет на выезде с "Нью-Йорк Айлендерс", "Бостон" 21 апреля встретится в гостях с "Баффало".