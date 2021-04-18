Неожиданные герои. "Авангард" с победы начал финальную серию Кубка Гагарина

Омская команда обыграла на выезде ЦСКА со счетом 4:1, голы на свой счет записали в том числе редко забивающие Кирилл Готовец и Илья Каблуков

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Омский "Авангард" победил на выезде ЦСКА со счетом 4:1 в первом матче финальной серии Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Армейцы перед стартом финальной серии имели на три дня больше отдыха. "Авангард" одержал победу в Казани над "Ак Барсом" в седьмом, решающем матче 15 апреля и с учетом перелета готовился к серии с ЦСКА не больше двух дней. Неудивительно, что в первом периоде армейцы выглядели намного свежее соперника и перебросали гостей 17:5. Однако удивительным оказался исход стартовой 20-минутки. Один из пяти бросков гостей достиг цели. Егор Чинахов от синей линии щелкнул в верхний угол ворот Ларса Юханссона, который не видел момента броска, из-за закрывшего ему обзор Ильи Ковальчука. Голкипер "Авангарда" Шимон Грубец уверенно отражал все угрозы своим воротам. Оба финалиста Кубка Гагарина до старта решающей серии имели самых надежных вратарей. Юханссон отражал 96,1% бросков по своим воротам, а Грубец - 95,4%.

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В начале второго периода армейцы продолжили оказывать давление, но пропустили контратаку, в результате которой хоккеисты "Авангарда" вдвоем вышли к воротам хозяев против одного защитника. Но Кирилл Семенов получил не самую удобную передачу от Алексея Потапова и не сумел переиграть шведского голкипера. Ближе к середине встречи игра выравнялась, а "Авангард" в похожем стиле забросил вторую шайбу. Третий гол в плей-офф забил защитник Кирилл Готовец.

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По ходу регулярного чемпионата белорусский хоккеист не всегда попадал в основной состав и за 45 игр забросил только однажды. Тем удивительнее его результативность в плей-офф. "C самого начала плей-офф Готовец играет очень хорошо и очень стабильно, наверное, сейчас у него волшебная клюшка. Когда он присоединился к нам, у нас была очень большая глубина в защитной линии, Кирилл не жаловался в те времена, когда не попадал в состав, потом у нас пошли травмы и он занял место в составе", - сказал после матча главный тренер "Авангарда" Боб Хартли. "Так получается, партнеры хорошо отдают, мне остается только в створ попасть", - поскромничал сам Готовец. "Авангард" больше хотел В концовке второго периода армейцы провели ряд хороших смен и заперли гостей в их зоне, но "Авангард" выстоял. Забросить ЦСКА смог только в дебюте третьего периода. После ошибки Вилле Покки Андрей Локтионов оказался один перед воротами Грубеца и переиграл чешского вратаря.

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Однако затем, вопреки ожиданиям, "Авангард" захватил инициативу, а армейцы почти не имели шансов сравнять счет. Бросалась в глаза и самоотдача игроков "Авангарда". Омичи заблокировали в три раза больше бросков соперника (21 против 7) и совершили 23 силовых приема против 8 у ЦСКА. "Сложно было ожидать лучшей игры, чем сегодня, заслуженная победа. Понимаю, что идеального хоккея не бывает, но сегодня он был близок к тому, чтобы таковым называться", - отметил Хартли. "Есть логика в словах о том, что "Авангард" хотел больше выиграть, и в этой статистике", - сказал главный тренер ЦСКА Игорь Никитин. В середине третьего периода хозяева были наказаны двухминутным удалением за нарушение численного состава и спустя 12 секунд пропустили третью шайбу. Корбэн Найт отдал передачу Риду Буше, который в касание с острого угла попал в пустой угол ворот Юханссона. За четыре минуты до окончания третьего периода Никитин заменил вратаря шестым полевым игроком, и Илья Каблуков отправил шайбу в пустые ворота, установив окончательный счет.

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