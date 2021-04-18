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Футбол в России

Газизов: "Уфа" была бы рада продлить аренду Урунова из "Спартака"

В феврале полузащитник вернулся в "Уфу" из столичного клуба на правах аренды

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Уфа" хотел бы продлить аренду полузащитника Остона Урунова, принадлежащего "Спартаку". Об этом журналистам рассказал генеральный директор уфимцев Шамиль Газизов.

"Спартак" в августе подписал долгосрочный контракт с Уруновым, ранее выступавшим в "Уфе". В феврале он вернулся в "Уфу" в аренду с правом выкупа.

"Мы бы с удовольствием это сделали, - сказал Газизов в ответ на вопрос, хотела бы "Уфа" продлить аренду Урунова. - При каких условиях? Не знаю, это все вопросы к руководству "Спартака".

Урунов был куплен "Спартаком", когда гендиректором клуба был Газизов. В матче 26-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги против "Спартака" (3:0) футболист участия не принимал.

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