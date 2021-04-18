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Формула-1

Мазепин заявил, что доволен первым финишем в гонке "Формулы-1"

Россиянин занял последнее место среди финишировавших гонщиков на Гран-при Эмилия-Романьи, на первом этапе в Бахрейне он вылетел с трассы на первом круге
Никита Мазепин EPA-EFE/DAVIDE GENNARI
Описание
Никита Мазепин
© EPA-EFE/DAVIDE GENNARI

ТАСС, 18 апреля. Российский пилот команды "Хаас" Никита Мазепин остался доволен тем, что сумел финишировать в гонке "Формулы-1". Комментарий пилота приводит пресс-служба "Хаас".

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В воскресенье дебютировавший в этом сезоне "Формулы-1" Мазепин занял последнее, 17-е место среди финишировавших гонщиков в Гран-при Эмилия-Романьи. На предыдущем, первом этапе в Бахрейне Мазепин вылетел с трассы на первом круге.

"В этой гонке произошло много всего: сначала был старт на мокром покрытии, что было неожиданностью, поскольку незадолго до старта было солнечно, затем - красный флаг и множество других событий. Просто сегодня мы были недостаточно быстры, чтобы соревноваться с остальными. Тем не менее это был хороший опыт, и увидеть клетчатый флаг было приятно", - рассказал Мазепин.

На первом круге между Мазепиным и гонщиком "Уильямса" Николасом Латифи произошел контакт, из-за которого канадец врезался в отбойник и не сумел продолжить гонку.

"Не думаю, что Николас знал, что я был в том месте, когда он вернулся на трассу. Я дал ему столько пространства, насколько было возможно, но я не думаю, что он не знал, что я был там. Считаю, ему просто не повезло. Не думаю, что у кого-то сегодня была легкая гонка, но это было очень захватывающе для болельщиков", - добавил россиянин.

После двух этапов Мазепин располагается на 19-м из 20 мест зачета пилотов.

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