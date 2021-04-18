"Челси" и "Лестер" сыграют в финале Кубка Англии по футболу

ТАСС, 18 апреля. "Лестер" обыграл со счетом 1:0 "Саутгемптон" в полуфинальном матче Кубка Англии по футболу. Встреча прошла на стадионе "Уэмбли" в Лондоне с частичным допуском зрителей (4 000 человек).

Единственный гол на 55-й минуте забил Келечи Ихеаначо.

"Лестер" впервые вышел в финал с 1969 года. Больший промежуток между финалами турнира был лишь у "Портсмута" (69 лет) и "Кардиффа" (81).

В финале "Лестер" встретится с "Челси", который в субботу с аналогичным счетом переиграл "Манчестер Сити".

Финал турнира пройдет 15 мая на "Уэмбли". Кубок Англии существует с 1871 года и является старейшим футбольным турниром.