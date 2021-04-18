Хэмилтон заявил, что не верил в попадание на подиум после столкновения с отбойником

В воскресенье Хэмилтон стал вторым в гонке в итальянской Имоле. На 31-м круге из-за прошедшего в начале гонки дождя его болид вылетел в гравийную ловушку, но пилот сумел избежать серьезного контакта с отбойником. Спустя три круга гонка была остановлена. После возобновления все пилоты одновременно стартовали сходу на стартовой прямой, на тот момент Хэмилтон занимал девятую позицию.

"Это был не лучший день, я впервые за долгое время совершил ошибку, но я благодарен, что смог все же привезти машину до боксов, - сказал Хэмилтон. - Была только одна сухая траектория, я слишком торопился, чтобы обогнать всех, пошел по внутренней траектории и увидел, что она влажная. Я пытался остановиться, но болид не останавливался и вылетел с трассы. Немного жаль, но хорошо, что получилось продолжить, сегодня очень важно было заработать очки для команды".

"Я определенно не думал, что окажусь [на подиуме], когда столкнулся с отбойником. Но я помню, как просто смотрел на барьер и отказывался думать, что гонка окончена, отказывался верить. Очевидно, я мог бы выключить машину и выйти, но я рад, что не сделал этого", - добавил он.

Хэмилтон после двух гонок лидирует в зачете пилотов, набрав 44 очка, следом идет победитель гонки Макс Ферстаппен ("Ред Булл", 43 очка), третьим - Ландо Норрис ("Макларен", 27).