Рублев поднялся на седьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов

ТАСС, 18 апреля. Россиянин Андрей Рублев поднялся с восьмого на седьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.

Рублев в воскресенье в финале турнира серии "Мастерс" в Монте-Карло уступил греку Стефаносу Циципасу - 3:6, 3:6. Россиянин в рейтинге обошел 20-кратного победителя турниров серии Большого шлема швейцарца Роджера Федерера.

Россиянин Даниил Медведев сохранил второе место в рейтинге, Карен Хачанов - 23-е, Аслан Карацев поднялся с 29-го на 28-е место.

Рейтинг ATP от 19 апреля:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 11 873 очка

2 (2). Даниил Медведев (Россия) - 9 850

3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) - 9 490

4 (4). Доминик Тим (Австрия) - 8 615

5 (5). Стефанос Циципас (Греция) - 7 860

6 (6). Александр Зверев (Германия) - 6 125

7 (8). Андрей Рублев (Россия) - 5 955

8 (7). Роджер Федерер (Швейцария) - 5 875

9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) - 3 720

10 (10). Маттео Берреттини (Италия) - 3 453...

23 (23). Карен Хачанов (Россия) - 2 280...

28 (29). Аслан Карацев (Россия) - 1 946.