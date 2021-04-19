"Реал" сыграл вничью с "Хетафе" в матче чемпионата Испании по футболу

ТАСС, 19 апреля. "Реал" сыграл вничью с "Хетафе" со счетом 0:0 в гостевом матче 33-го тура чемпионата Испании по футболу.

"Реал" прервал свою победную серию в чемпионате страны, которая составляла четыре матча. Команда из Мадрида не проигрывает во всех турнирах на протяжении 15 матчей.

В турнирной таблице "Реал" занимает второе место, набрав 67 очков. Команда уступает лидирующему "Атлетико", который ранее в воскресенье разгромил "Эйбар" со счетом 5:0, три очка. На третье месте идет "Барселона", которая набрала 65 очков и имеет матч в запасе. "Хетафе" с 31 очком идет 15-м.

В следующем туре "Реал" 21 апреля в гостях сыграет с "Кадисом", "Хетафе" 22 апреля на выезде встретится с "Барселоной".