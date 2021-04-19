Исполком УЕФА в понедельник должен утвердить города, которые примут матчи Евро

ТАСС, 19 апреля. Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) должен в понедельник окончательно утвердить города, в которых пройдут матчи предстоящего чемпионата Европы. Под сомнением находится проведение игр в Дублине и Мюнхене, власти которых не могут гарантировать допуск зрителей на стадионы.
Матчи чемпионата Европы должны пройти с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Амстердаме, Баку, Бильбао, Будапеште, Бухаресте, Глазго, Дублине, Копенгагене, Лондоне, Мюнхене и Риме. В Санкт-Петербурге состоятся игры Бельгия - Россия (12 июня), Финляндия - Россия (16 июня), Финляндия - Бельгия (21 июня), а также один из матчей 1/4 финала (2 июля).
В повестке заседания исполкома также обсуждение формата клубных турниров УЕФА после 2024 года, новый регламент и схема распределения финансов в женской Лиге чемпионов на период с 2021 по 2025 год. Будут назначены страны, которые примут юношеские чемпионаты Европы 2023, 2024 и 2025 годов, чемпионат Европы 2022 года по мини-футболу среди игроков до 19 лет.
УЕФА может отдать Санкт-Петербургу дополнительные матчи Евро
В воскресенье британская газета Daily Mail сообщила, что Дублин лишится статуса города - организатора Евро, поскольку Футбольная ассоциация Ирландии не может гарантировать проведение матчей со зрителями. УЕФА рассматривает альтернативные стадионы, в том числе и в Санкт-Петербурге. В Дублине запланированы игры Польша - Словакия (14 июня), Швеция - Словакия (18 июня), Швеция - Польша (23 июня) и один из матчей 1/8 финала (29 июня).
Ранее оргкомитет российской части чемпионата Европы принял решение, согласно которому в Санкт-Петербурге разрешат заполнять стадионы на 50%, при этом российская сторона готова рассмотреть увеличение количества зрителей к концу апреля.
Как и в Санкт-Петербурге, в Баку разрешат заполнять стадионы на 50%. Будапешт намерен снять ограничение по заполняемости трибун при условии, что болельщики будут придерживаться строгих правил по противодействию коронавирусу.
Амстердам, Бухарест, Копенгаген, Глазго и Рим подтвердили заполняемость в 25-33%, при этом столицы Нидерландов, Румынии и Дании сохраняют возможность потенциально ее увеличить в конце этого месяца. Лондон подтвердил максимальную вместимость в 25% для трех матчей групповой стадии и игры 1/8 финала. Английский оргкомитет надеется увеличить заполняемость для полуфиналов и финала в начале июня.
Вопросы к Мюнхену и Бильбао
В начале прошлой недели стало известно, что под вопросом проведение матчей со зрителями в Мюнхене. По словам мэра города Дитера Райтера, власти не могут дать гарантии о проведении игр с болельщиками в условиях пандемии. Мюнхен должен провести матчи Франция - Германия (15 июня), Португалия - Германия (19 июня), Германия - Венгрия (23 июня) и четвертьфинальную игру 2 июля.
Мэрия Бильбао предоставила УЕФА информацию о том, что готова провести матчи с заполняемостью трибун в 25% при улучшении эпидемиологической ситуации. На играх смогут присутствовать около 13 тыс. болельщиков, если уровень инфицирования, заполненности больниц и отделений интенсивной терапии будет ниже минимальных требований, которые установлены местными органами здравоохранения.
Также рассматривается вариант с переносом матчей из Бильбао в Севилью, что предложила Федерация футбола Испании. В Севилье предлагается использовать Олимпийский стадион, который вмещает 60 тыс. человек.
В Бильбао планируется провести четыре матча чемпионата Европы: Испания - Швеция (14 июня), Испания - Польша (19 июня), Словакия - Испания (23 июня) и одну игру 1/8 финала (27 июня).