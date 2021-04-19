Исполком УЕФА в понедельник должен утвердить города, которые примут матчи Евро

ТАСС, 19 апреля. Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) должен в понедельник окончательно утвердить города, в которых пройдут матчи предстоящего чемпионата Европы. Под сомнением находится проведение игр в Дублине и Мюнхене, власти которых не могут гарантировать допуск зрителей на стадионы. Матчи чемпионата Европы должны пройти с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Амстердаме, Баку, Бильбао, Будапеште, Бухаресте, Глазго, Дублине, Копенгагене, Лондоне, Мюнхене и Риме. В Санкт-Петербурге состоятся игры Бельгия - Россия (12 июня), Финляндия - Россия (16 июня), Финляндия - Бельгия (21 июня), а также один из матчей 1/4 финала (2 июля).

В повестке заседания исполкома также обсуждение формата клубных турниров УЕФА после 2024 года, новый регламент и схема распределения финансов в женской Лиге чемпионов на период с 2021 по 2025 год. Будут назначены страны, которые примут юношеские чемпионаты Европы 2023, 2024 и 2025 годов, чемпионат Европы 2022 года по мини-футболу среди игроков до 19 лет. УЕФА может отдать Санкт-Петербургу дополнительные матчи Евро В воскресенье британская газета Daily Mail сообщила, что Дублин лишится статуса города - организатора Евро, поскольку Футбольная ассоциация Ирландии не может гарантировать проведение матчей со зрителями. УЕФА рассматривает альтернативные стадионы, в том числе и в Санкт-Петербурге. В Дублине запланированы игры Польша - Словакия (14 июня), Швеция - Словакия (18 июня), Швеция - Польша (23 июня) и один из матчей 1/8 финала (29 июня). Ранее оргкомитет российской части чемпионата Европы принял решение, согласно которому в Санкт-Петербурге разрешат заполнять стадионы на 50%, при этом российская сторона готова рассмотреть увеличение количества зрителей к концу апреля. Как и в Санкт-Петербурге, в Баку разрешат заполнять стадионы на 50%. Будапешт намерен снять ограничение по заполняемости трибун при условии, что болельщики будут придерживаться строгих правил по противодействию коронавирусу.

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