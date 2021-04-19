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Футбол в России

СМИ: "Зенит" заинтересован в приобретении футболиста "Барселоны" Умтити

Защитник выступает за испанский клуб с 2016 года

ТАСС, 19 апреля. Санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит" может приобрести французского защитника "Барселоны" Самюэля Умтити. Об этом в своем Twitter сообщил журналист итальянского спортивного телеканала Sky Sport Фабрицио Романо.

Отмечается, что "Барселона" готова продать 27-летнего защитника, у которого есть предложения и от других европейских клубов.

Умтити выступает за "Барселону" с 2016 года, в испанскую команду он перешел из "Лиона", в составе которого стал обладателем Кубка и Суперкубка Франции. В "Барселоне" он по два раза выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании. В составе сборной Франции он выиграл чемпионат мира 2018 года в России, стал серебряным призером домашнего чемпионата Европы - 2016.

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