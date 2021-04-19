Двенадцать европейских футбольных топ-клубов объявили о создании Суперлиги

ТАСС, 19 апреля. Двенадцать европейских топ-клубов объявили о создании футбольной Суперлиги. Об этом сообщает AFP со ссылкой на пресс-релиз организации.

Это английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", испанские "Барселона", "Атлетико" и "Реал", итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус". Они вошли в число клубов-основателей нового турнира.

"Двенадцать ведущих клубов Европы сегодня совместно пришли к договоренности о создании нового турнира - Суперлиги. Матчи будут проводиться посреди недели, руководить турниром будут клубы-основатели, - говорится в пресс-релизе. - Еще три клуба присоединятся к числу основателей перед началом первого сезона, старт которого должен состояться в кратчайшие сроки".

Ранее в воскресенье Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), руководство национальных футбольных федераций Англии, Испании и Италии, а также чемпионатов этих стран осудили создание Суперлиги и заявили, что эти клубы будут исключены из состава участников национальных турниров, а также соревнований под эгидой УЕФА.