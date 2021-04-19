Испорченный праздник. "Спартак" крупно проиграл "Уфе" в день своего 99-летия

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Московский "Спартак" проиграл "Уфе" со счетом 0:3 в домашнем матче 26-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) и опустился на третье место в турнирной таблице. Красно-белые упустили возможность приблизиться к лидеру чемпионата "Зениту", потерявшему в субботу очки в Краснодаре. В воскресенье "Спартак" проводил матч в свой день рождения. Красно-белым исполнилось 99 лет, и болельщики находятся в предвкушении празднования 100-летия клуба. В этот день "Спартак" встречался с "Уфой", гендиректором которой является Шамиль Газизов, работавший на этой же должности в московском клубе с июля по декабрь 2020 года.

Символический первый удар по мячу перед матчем нанесла дочь одного из основателей клуба Николая Старостина Елена Старостина. Проводившие второй матч под руководством нового главного тренера Алексея Стукалова уфимцы образцово провели игру, почти не дав "Спартаку" создать опасных моментов. Забитыми мячами отметились Владислав Камилов (45-я и 87-я минуты) и Филип Мрзляк (48), причем в случае с третьим голом Камилов не реализовал пенальти, но успешно сыграл на добивании. На 80-й минуте с поля был удален защитник "Спартака" Самюэль Жиго, который теперь пропустит дерби с ЦСКА 25 апреля. "Сегодня у нас не было игры ни с мячом, ни без него. Я сказал в раздевалке, что всегда защищаю игроков, но сегодня делать этого не буду. Не было ни концентрации, ни голода до победы", - сказал после матча главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско. Газизов же посветил победу своему сыну, умершему семь лет назад. В турнирной таблице "Спартак" занимает третье место, набрав 47 очков и на два очка отставая от идущего вторым московского "Локомотива". "Уфа" набрала 20 очков и поднялась из зоны прямого вылета на 14-е место. ЦСКА потерпел первое поражение при Оличе Московский ЦСКА потерпел первое поражение после назначения Ивицы Олича на пост главного тренера 23 марта, в предыдущих трех встречах армейцы одержали три победы. В воскресенье армейский клуб на выезде уступил "Сочи" со счетом 1:2. В этом сезоне сочинцы выиграли у всех московских клубов на своем поле в РПЛ. Ранее в Сочи проиграли "Локомотив" (1:2), "Спартак" (0:1) и "Динамо" (0:2).

На эту тему Олич: футболисты "Сочи" хотели больше победить в матче с ЦСКА

Олич отметил, что игроки "Сочи" больше хотели победить. "Попробовали после пенальти пойти и забить, моменты были, но, когда пропускаешь второй гол, становится очень тяжело. Могу сказать, что "Сочи" сегодня больше хотел победить. У нас хорошие футболисты, из сегодняшнего поражения надо извлечь уроки и готовиться к следующей игре ", - заявил хорват журналистам. На скамейку запасных "Сочи" вернулся главный тренер Владимир Федотов, который пропустил три игры из-за ангины. "Я в своей карьере с таким не сталкивался - было разное, но так долго я никогда не находился вне команды. И сегодня врачи мне рекомендовали еще воздержаться, но уже было невозможно находиться вдали от команды", - подчеркнул Федотов. Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко считает, что возвращение Федотова могло позитивно повлиять на игру команды в матче с ЦСКА. "Возможно, да, отчасти придало уверенности, - ответил Рубашко на вопрос ТАСС о возвращении тренера. - Но и в предыдущих матчах мы играли с достаточным преимуществом. Здесь, конечно, благодаря [Игорю] Акинфееву мы не забили много". "Сочи" с 43 очками занимает седьмое место в турнирной таблице, ЦСКА с 46 очками идет пятым. "Рубин" потерял Кварацхелию В другом матче дня "Рубин" в гостях обыграл "Урал" со счетом 1:0. Грузинский полузащитник казанской команды Хвича Кварацхелия получил травму и был заменен на 32-й минуте. Гол на 45-й минуте забил Дарко Йевтич. На 82-й минуте полузащитник "Рубина" Денис Макаров получил вторую желтую карточку за нарушение правил в своей штрафной, но нападающий "Урала" Андрей Панюков не реализовал пенальти.

На эту тему Гол Йевтича принес "Рубину" победу над "Уралом" в матче чемпионата России по футболу

Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал, что степень повреждения Кварацхелии будет известна после МРТ. "Он тренировался в общей группе, никакого повреждения до матча у него не было. Я думаю, что у него травма задней поверхности бедра, - сказал Слуцкий журналистам. - Насколько серьезное и какая степень повреждения, будет понятно, когда мы сделаем МРТ". Президент "Урала" Григорий Иванов заявил ТАСС, что команде не хватило удачи. "Забей пенальти, еще удалили игрока у соперника, у нас было бы преимущество, но не повезло, - сказал Иванов. - Я считаю, что Андрей [Панюков] не должен был бить пенальти, потому что он недавно вышел на замену, как следует еще не вошел в игру, не разогрелся, но ничего страшного не произошло, проиграли, но при хорошей игре". Кроме того, в воскресенье тульский "Арсенал" дома разгромил "Тамбов" со счетом 4:0.