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"Айлендерс" победили "Филадельфию" в матче НХЛ. Сорокин сыграл "на ноль"

Единственную шайбу в овертайме забросил Ник Ледди
Илья Сорокин AP Photo/Keith Srakocic
Описание
Илья Сорокин
© AP Photo/Keith Srakocic

ТАСС, 19 апреля. "Нью-Йорк Айлендерс" обыграл "Филадельфию" со счетом 1:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Единственную шайбу в овертайме забросил Ник Ледди (63-я минута).

Российский голкипер "Айлендерс" Илья Сорокин отразил все 30 бросков, одержал 12 победу в сезоне и сделал третий шатаут. Он был признан первой звездой матча. Защитник "Филадельфии" Иван Проворов результативными действиями не отметился.

"Айлендерс" занимают второе место в Восточном дивизионе, набрав 60 очков в 45 матчах. "Филадельфия" расположилась на шестой строчке с 47 очками в 45 встречах. В следующем матче "Айлендерс" 21 апреля примут "Нью-Йорк Рейнджерс", а "Филадельфия" сыграет в гостях с "Рейнджерс" 23 апреля.

В других матчах дня "Баффало" дома обыграл "Питтсбург" - 4:2, "Анахайм" уступил "Вегасу" - 2:5, а "Ванкувер" в овертайме победил "Торонто" - 3:2.

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