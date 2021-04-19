"Айлендерс" победили "Филадельфию" в матче НХЛ. Сорокин сыграл "на ноль"

Российский голкипер "Айлендерс" Илья Сорокин отразил все 30 бросков, одержал 12 победу в сезоне и сделал третий шатаут. Он был признан первой звездой матча. Защитник "Филадельфии" Иван Проворов результативными действиями не отметился.

"Айлендерс" занимают второе место в Восточном дивизионе, набрав 60 очков в 45 матчах. "Филадельфия" расположилась на шестой строчке с 47 очками в 45 встречах. В следующем матче "Айлендерс" 21 апреля примут "Нью-Йорк Рейнджерс", а "Филадельфия" сыграет в гостях с "Рейнджерс" 23 апреля.

В других матчах дня "Баффало" дома обыграл "Питтсбург" - 4:2, "Анахайм" уступил "Вегасу" - 2:5, а "Ванкувер" в овертайме победил "Торонто" - 3:2.