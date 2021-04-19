Таов: российские дзюдоисты показали удовлетворительный результат на чемпионате Европы

Мужская команда на турнире завоевала одну золотую медаль и три бронзовые. Чемпионом Европы впервые в карьере стал Инал Тасоев (весовая категория свыше 100 кг). Бронзовые медали завоевали Яго Абуладзе (до 60 кг), Муса Могушков (до 73 кг) и Михаил Игольников (до 90 кг).

ЛИССАБОН, 19 апреля. /ТАСС/. Главный тренер мужской сборной России по дзюдо Хасанби Таов считает удовлетворительным результат команды на чемпионате Европы по дзюдо, прошедшем в Лиссабоне. Об этом Таов сообщил ТАСС.

"Результат мужской сборной в Лиссабоне считаю удовлетворительным, хотя рассчитывал, что чемпионов будет больше. Порадовал Инал Тасоев - очень хорошо боролся. С бронзовыми медалями чемпионат завершили Абуладзе, Могушков и Игольников, но они могли бороться за золото. Те же, кто остался без медалей европейского чемпионата, допустили небольшие тактические ошибки, лишившие их места на пьедестале", - рассказал Таов.

"Я был уверен в каждом из них - это спортсмены топ-уровня. И эти спортсмены меня, как тренера, вдохновляют, мне кажется, они сами не понимают, насколько они сильны. На данном этапе я уверен в каждом нашем спортсмене, вопрос только в том, как они подойдут к Олимпиаде. Это такой турнир, что его результат зависит от множества самых разных факторов", - подчеркнул главный тренер.

Впереди у сборной России турнир мировой серии "Большой шлем" в Казани, а затем июньский чемпионат мира в Будапеште. "С составом на чемпионат мира определимся уже после Казани, но задача будет непростой, поскольку чемпионат мира перед Олимпиадой, это необычная история, возникшая в связи с ситуацией с пандемией", - отметил Таов. Российские дзюдоисты квалифицировались на Игры в Токио во всех весовых категориях.

"Хочу поблагодарить всю семью российского дзюдо - наших спортсменов, тренеров, врачей, массажистов, болельщиков, СМИ. Всех тех, кто поддерживает наш вид спорта", - заключил Таов.