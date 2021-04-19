СМИ: "Бавария", "Лейпциг" и "Порту" могут пополнить состав Суперлиги

ТАСС, 19 апреля. Германские "Бавария" и "Лейпциг", а также португальский "Порту" могут пополнить состав участников европейской футбольной Суперлиги. Об этом в своем Twitter сообщил журналист итальянского издания La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

Ранее о создании нового турнира объявили 12 европейских топ-клубов: "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси", "Арсенал", "Барселона", "Атлетико", "Реал", "Милан", "Интер" и "Ювентус". Они вошли в число клубов-основателей нового турнира, сообщалось, что позднее к ним присоединятся еще три. А всего в турнир должны попасть 20 команд.

"Тем временем еще три европейских клуба, "Бавария", "Лейпциг" и "Порту", могут пополнить состав участников Суперлиги в ближайшие дни", - написал Скира.