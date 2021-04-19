Федор Емельяненко рассказал о своих травмах

МОСКВА, 19 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боец Федор Емельяненко надеется, что травмы, перенесенные в последние годы, не помешают ему выступить осенью. Об этом Емельяненко рассказал ТАСС.

Ранее боец заявил, что может провести бой на турнире Bellator осенью в России.

"Я надеюсь, что организм будет готов. А так, годы чувствуются, травмы вылезают. Ну а так, к осени, даст бог, будем готовы", - сказал Емельяненко.

Емельяненко 44 года, он является четырехкратным чемпионом мира по смешанным боевым искусствам в тяжелом весе по версии Pride FC, двукратным - по версиям Rings и WAMMA, четырехкратным чемпионом мира и девятикратным чемпионом России по боевому самбо. Россиянин провел последний поединок в декабре 2019 года, нокаутировав американца Куинтона Джексона на турнире Bellator в Японии. Всего на счету Емельяненко 39 побед и шесть поражений, еще один бой был признан несостоявшимся.